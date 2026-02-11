FirenzeViola Senza Gud tocca a Solomon: tra ruolo e numeri Vanoli ha già una certezza

vedi letture

Una delle notizie in casa Fiorentina nei giorni seguenti al pareggio interno contro il Torino, e in quelli di avvicinamento alla prossima gara contro il Como, è sicuramente quella legata alle condizioni di Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese infatti si è infortunato alla caviglia con esiti meno gravi per fortuna di quelli che si potevano presupporre, ma comunque non sarà disponibile sicuramente per la prossima sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas.

Il ritorno sulla sinistra

Ecco quindi che per Vanoli, già a partire da questo sabato, si porrà la questione del sostituto dell’ex Genoa. Una questione in realtà che potrebbe trovare una risoluzione in tempi molto brevi, visto il momento positivo che sta vivendo il neo acquisto gigliato Manor Solomon. L’ex Tottenham infatti è reduce da uno splendido goal con un tiro a giro sotto l’incrocio dei pali realizzato nella ripresa della sfida contro il Torino, partendo da quella zona di sinistra che solitamente è occupata proprio da Gudmundsson e che invece sabato sera, a partire proprio dalla sostituzione del numero 10 viola al 48', ha ricoperto l'israeliano. Giocare in quella posizione è stata la scintilla finale che a sbloccato definitivamente le qualità del numero 19, che da lì infatti contro la Cremonese nel suo esordio a Firenze ha propiziato il goal all’ultimo secondo di Moise Kean, e che sempre da quella mattonella ha fatto ammattire l'Italia nella partita di qualificazione ai mondiali.

I numeri su azione e le chance di riscatto

Solomon è reduce da due goal nelle ultime due giornate di Serie A contro Napoli e appunto Torino. Due goal segnati entrambi su azione, più di quelle realizzate da Gudmundsson, visto che delle quattro reti messe a segno in campionato Albert ne ha segnate ben tre su calcio di rigore. Nonostante dunque Gudmundsson stesse performando anche a buoni livelli nelle ultime partite, senza però mai avvicinarsi a quanto fatto vedere a Genova, a livello di incisività e di pericolosità la sensazione è che in questo momento con Solomon Vanoli possa sentirsi al sicuro. Certo giocatori di questa qualità è sempre meglio averli tutti a disposizione, ma nella sfortuna che la Fiorentina ha avuto nel perdere uno dei suoi migliori giocatori, c’è da guardare anche il lato positivo della medaglia che può coincidere con la possibile affermazione definitiva a Firenze del talento israeliano, per il quale la Fiorentina sta già riflettendo in maniera importante nell'ottica di esercitare il riscatto di 10 milioni pattuito con il Tottenham in caso di salvezza.