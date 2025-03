L'Italia U19 di Martinelli batte la Francia 2-0 ma non basta: dopo 8 anni non si qualifica agli Europei

Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli e l'esterno viola in prestito alla Juve Stabia Nicolò Fortini hanno giocato titolari nella gara vinta dall'Italia Under 19 sulla Francia per 2-0. Ma la bella vittoria non è bastata agli azzurrini per accedere alla fase finale degli Europei. Nonostante il successo con i gol di Camarda ed Ekhator, la Spagna si è imposta per 4-1 sulla Lettonia conquistando il primo posto, valido per accedere agli Europei di categoria. Erano otto anni che non accadeva. Tanto il rammarico soprattutto per il pareggio con la Lettoria che ha complicato il cammino azzurro e il pari-beffa finale della Spagna nella seconda gara. La gara tra Italia e Francia ha avuto anche un'ora e mezza di sospensione per la nebbia ed è stata onorata dagli azzurri, nonostante il "dramma" sportivo si fosse già consumato con il finale dei campioni in carica.

"C'è tanto orgoglio per questo gruppo di ragazzi e per lo staff, per aver onorato la maglia azzurra - l'analisi del tecnico Alberto Bollini -. Gli episodi fanno parte del calcio: non siamo stati fortunati ma siamo stati una squadra, in un girone in cui c'erano i campioni e i vicecampione d'Europa. Ringrazio il pubblico calabrese per averci sostenuti, facendoci sentire a casa. La parola rammarico non la voglio mettere: quando una squadra dà tutto in campo non può che sentirsi al top. Il problema è stato il sorteggio: non abbiamo perso una partita ufficiale in questa stagione, per questo devo dire soltanto bravi ai ragazzi, perché già questa era una finale, da cui usciamo a testa altissima".