ITALIA UNDER 16, Convocato il portierino viola Mazzi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver affrontato il Portogallo in amichevole a dicembre (un pareggio e una sconfitta: 1-1 e 2-1), la Nazionale Under 16 si prepara al consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi, che si svolgerà dal 24 al 26 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tecnico Marco Scarpa ha convocato 62 calciatori, tutti nati nel 2009, che saranno suddivisi in tre squadre: una formata da 22 elementi (Nazionale) e due da 20 (Rappresentativa A e Rappresentativa B). Il triangolare inizierà venerdì 24 gennaio (ore 15) con la partita tra la Rappresentativa A e la Rappresentativa B, mentre la Nazionale scenderà in campo sabato 25 (ore 15) e domenica 26 gennaio (ore 11) rispettivamente contro la perdente e la vincente della prima gara.

Portieri: Alessandro Bianchi (Milan), Lorenzo Costoli (Genoa), Emanuele Giaretta (Juventus), Tommaso Mazzi (Fiorentina), Mattia Sonzogni (Atalanta), Niccolò Tumaku (Udinese);

Difensori: Matteo Andreotti (Bologna), Pietro Battaglini (Empoli), Giampaolo Bonifazi (Roma), Emanuele Bosisio (Atalanta), Djibril Diallo (Parma), Angelo Antonio Di Palma (Cremonese), Andrea Donato (Inter), Matteo Iovane (Lazio), Vergano Antonio Maggiora (Frosinone), Mattia Mercogliano (Milan), Guglielmo Mosca (Juventus), Nicolò Motta (Modena), Dennis Ettore Pierro (Torino), Davide Rigo (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus), Luca Saladino (Genoa), Alessio Scelta (Palermo), Marco Silvestri (Bari), Mohamed Force Toure (Bologna), Ludovico Varali (Hellas Verona), Davide Verdelli (Atalanta);

Centrocampisti: Mattias Allasufi (Inter), Mattia Angelicchio (Milan), Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Federico Benassi (Juventus), Youssef Boulifi (Torino), Cristiano Brembilla (Parma), Fabio Bruno (Empoli), Giuseppe D'Agostino (Lazio), Agostino Fazio (Genoa), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Thomas Martini (Milan), Luigi Riccio (Napoli), Pietro Stocco (Atalanta), David Zanin (Hellas Verona);

Attaccanti: Horacio Ali-Sticca (Watford), Antonio Arena (Pescara), Pietro Umberto Avogadro Di Vigliano (Milan), Thomas Corigliano (Juventus), Lorenzo Dal Bon (Roma), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), El Hadji Moussa Tall Faye (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Delis Gjeci (Inter), Alessandro Isidori (Empoli), Jacopo Landi (Empoli), Thomas Matarrese (Inter), Davide Meneguzzo (Vicenza), Ikenna Miracle Nwagwu (Fiorentina), Riccardo Paonessa (Juventus), Diego Perillo (Empoli), Daniele Petrone (Benevento), Rosindo Zanni (Monza).