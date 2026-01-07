Fiorentina Primavera, alle 11.30 c'è il Napoli in Coppa Italia: le formazioni
Alle 11:30 il Viola Park aprirà le porte alla Fiorentina Primavera per l’esordio stagionale in Coppa Italia di categoria, competizione alla quale i viola tengono in modo particolare avendola vinta cinque volte nelle ultime sette edizioni. L’avversario di turno è il Napoli, formazione in grande condizione e reduce da sei risultati utili consecutivi in campionato. La sfida si giocherà in gara secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non sono previsti tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
FIORENTINA PRIMAVERA (4-2-3-1): Fei; Evangelista, Batignani, Sadotti (C), Balbo; Deli, Montenegro; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi. Allenatore: Galloppa.
