Fiorentina, i risultati del fine settimana: vince l'Under 18 con l'Inter, pareggia l'Under 17

vedi letture

Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha pubblicato i risultati dell'ultimo fine settimana per quanto riguarda il settore giovanile. Per la precisione, sono scese in campo le squadre Under 18 e 17: i primi hanno battuto 2-0 l'Inter in trasferta, con le reti di Diallo e Evangelista; i secondi hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Lecce, a segno Lenzoni. Qua sotto le classifiche: