Batignani (Fiorentina U20): "Contento per il gol ed ora testa alla Juventus"

Francesco Batignani, autore della rete del 2-1 nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera contro il Napoli, ha parlato ai microfoni della Fiorentina al termine della partita. Ecco le sue parole: "Sono molto contento del primo gol, ora ci aspettano partite importanti e vediamo di fare bene. Dobbiamo subito essere concentrati per la prossima partita che ci aspetta contro la Juventus e dobbiamo dare tutto per tornare dove meritiamo". 