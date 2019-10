ATALANTA, Primavera avverte i viola: 5ª vittoria di fila

In attesa del match di Supercoppa italiana contro la Fiorentina Primavera - in programma lunedì 28 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20.30 - l'Atalanta di mister Brambilla ha lanciato l'ennesimo segnale chiaro ai baby di Emiliano Bigica. I giovani nerazzurri infatti si sono imposti per 2-0 a Formello contro la Lazio nell'anticipo della quinta giornata di campionato, ottenendo così la quinta vittoria su cinque partite in questo inizio di stagione: per l'Atalanta (prima in classifica) sono andati in gol Colley al 43' e Traorè (fratello dell'ex Empoli e quasi viola Ahmed) al 78'. Domenica pomeriggio, lo ricordiamo, la Fiorentina Primavera al Bozzi è attesa dal confronto alle 17 contro il Chievo, match dove tra i viola giocherà una porzione di gara anche Rasmussen.