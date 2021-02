AQUILANI, Ci tenevamo a passare. E sul turnover...

Il tecnico della Primavera viola, Alberto Aquilani, ha commentato il passaggio del turno in Coppa attraverso i social ufficiali della Fiorentina: "E' un risultato importante, siamo i campioni in carica della competizione e ci tenevamo a passare il turno. Abbiamo sofferto alla fine ma i ragazzi hanno imparato che si vince anche così, soffrendo, e non solo quando giochiamo meglio. Siamo stati meno brillanti e giusti su certe giocate ma hanno sempre cercato di impostare il gioco. Turnover? Si gioca ogni tre giorni però è giusto così perché cresca tutto il gruppo, non dico che siano tutti allo stesso livello ma per me è giusto così. Juve? Ora vogliamo pensare all'Empoli e a non accontentarci in campionato poi penseremo alla Juve perché è una squadra sicuramente importante"