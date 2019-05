ALLIEVI NAZ, Vittoria di misura a Genova

Con la vittoria in trasferta contro il Genoa per 1 a 0, grazie alla marcatura di Costanzo, gli Allievi Nazionali della Fiorentina continuano ad essere padroni incontrastati del girone davanti a Juventus, Torino ed Empoli. Questa contro il Genoa è la quinta vittoria consecutiva dopo quelle contro il Sassuolo (vittoria per 4 a 2 in trasferta), Siena ( 4 a 0 in casa), Juventus ( successo per 3 a 0 a Vinovo) e Livorno (2 a 1 in casa)