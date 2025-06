Women, campionato al via il 5 ottobre. Ad agosto debutta la Serie A Women's Cup

La stagione 2025/26 è ormai alle porte e sono molte le novità introdotte dalla FIGC per questo nuovo capitolo di calcio femminile. La più grande - riferisce il sito ufficiale della Fiorentina - è sicuramente il debutto della nuova competizione denominata Seria A Women's Cup, un torneo cui parteciperanno le 12 società di Serie A divise in tre gironi da quattro squadre. Il torneo avrà inizio domenica 24 agosto e vedrà le formazioni giocare le prime tre partite del gruppo in formula secca. Le vincitrici del raggruppamento e la migliore seconda accederanno alle Final Four con semifinali e finale in gara unica.

, quest'anno a girone unico con 12 squadre (niente più Poule Scudetto e Poule Salvezza quindi). Al termine delle 22 partite regolamentari si coronerà la squadra Campionessa d'Italia, mentre l'ultima in classifica scenderà in Serie B (quest'anno torneo a 14 squadre).Ancora da definire è il calendario della Coppa Italia Femminile, che però vedrà sicuramente tre turni ad eliminazione diretta prima di Quarti (andata e ritorno),(andata e ritorno) e