Doppietta di Dzeko nella vittoria della Bosnia su San Marino, un quarto d'ora e assist per Kospo

La Bosnia batte San Marino 6-0 con una bella doppietta di Dzeko. Dopo Tahirovic che ha aperto le marcature al 21' nella ripresa si è infatti scatenato Edin Dzeko in campo con la fascia di capitano: al 70' e al 72' è arrivata la doppia firma dell'attaccante della Fiorentina sulla vittoria della Bosnia. Che registra all'81' il poker di Bazdar, all'85' la firma di Alajbegovic e infine, nel recupero, anche il sigillo di Mujakic sul definitivo 0-6.

Il San Marino già fanalino di coda a zero punti e sulla carta con poche speranze di farne in questa gara si è complicato ulteriormente le cose con l'espulsione di Golinucci già al 16' che ha lasciato i suoi in 10 e spianato la strada agli avversari. Dzeko è uscito al 73' subito dopo i due gol mentre l'altro viola, Eman Kospo alla sua prima convocazione dopo la scelta della nazionale bosniaca (dopo il percorso nelle giovanili della Svizzera) è entrato al 76' al posto di Tahirovic ed ha fatto anche l'assist per il quinto gol.