Mondiali, i risultati del sabato: CR7 trascina il Portogallo con una doppietta

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Una doppietta dell'infinito Ronaldo trascina il Portogallo nella vittoria per 5-0 sull'Armenia, valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. Due gol anche per Joao Felix, a completare la manita la rete di Joao Cancelo. Nelle altre gare disputate pari tra Irlanda e Ungheria (2-2), mentre nel gruppo K lo juventino Dusan Vlahovic va in gol anche in Nazionale, decidendo la sfida vinta dalla Serbia 1-0 sulla Lettonia. I serbi ora sono a -5 dall'Inghilterra che ha vita facile con Andorra (2-0) e si assicura la quarta vittoria in altrettante partite delle qualificazioni mondiali. A punteggio pieno nel gruppo H la Bosnia, che ha travolto San Marino 6-0 con doppietta di Edin Dzeko, seguita in classifica dall'Austria che ha superato 1-0 Cipro.

Risultati delle partite disputate oggi: Gruppo F - Armenia-Portogallo 0-5; Irlanda-Ungheria 2-2. Gruppo H: Austria-Cipro 1-0; San Marino-Bosnia Erzegovina 0-6. Gruppo K: Inghilterra-Andorra 2-0; Lettonia-Serbia 0-1. (ANSA).