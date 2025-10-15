Nazionale femminile, tra le viola convocata solo Emma Severini
A fine mese l'Italia femminile giocherà due amichevoli contro Brasile e Giappone. Le azzurre sfideranno la formazione nipponica a Como venerdì 24 ottobre e i verdeoro martedì 28 ottobre a Parma. Il commissario tecnico della nazionale Andrea Soncin ha convocato 30 calciatrici tra cui anche la centrocampista della Fiorentina Emma Severini. Due match che segneranno anche il ritorno di Sara Gama nel ruolo di capo delegazione. L'Italia si radunerà domenica 19 ottobre a Coverciano, dove rimarrà prima della partenza per Como. Di seguito le convocate da Soncin:
Portiere: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan)
Difenditrici: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan)
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter)
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter)
