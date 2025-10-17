Fiorentina femminile, le convocate di Pinones Arce per la sfida con il Milan

di Redazione FV

La Fiorentina femminile è attesa nella giornata di domani, fischio d'inizio alle ore 15:00, dalla terza giornata di campionato che la vedrà impegnata al Viola Park contro il Milan.

Le ragazze di Pinones Arce, dopo la sconfitta per 1-0 all'esordio contro il Napoli e l'ultimo pareggio per 2-2 in casa dell'Inter, vanno alla caccia del primo successo in Serie A. Per farlo il tecnico viola punterà sulla seguente lista di calciatrici convocate, diramate poco fa sui profili social del club:
 