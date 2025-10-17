Pinones Arce: "Il Milan è forte. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco"

L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, ha parlato dell'ottima prestazione delle sue ragazze nell'ultimo turno di campionato, contro l'Inter, partita terminata 2-2, e del prossimo scontro contro l'altra milanese, il Milan, che andrà in scena questa domenica alle 15 allo stadio Curva Fiesole, ecco le sue parole: "Con la squadra abbiamo parlato sia dell'ultima partita che della partita di questo fine settimana. Bisogna continuare a giocare con il coraggio come nell'ultima partita ed è questo che dobbiamo continuare a fare. Abbiamo lavorato bene, abbiamo visto il Milan, una squadra abbastanza forte, ma noi dobbiamo sempre continuare a lavorare, nel senso che, bisogna sempre crescere di partita in partita e dobbiamo essere al 100% ancora una volta. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, c'è mancato qualcosina in più, nell'ultimo terzo abbiamo giocato benissimo e abbiamo avuto anche delle occasioni da gol, ma ci manca di sentire il gol quando sta per arrivare.

Per la prestazione è stata ottima tutta la squadra. Abbiamo già giocato contro il Milan durante l'estate, credo che sia una squadra forte, che sa quello che vuole fare sia offensivamente che difensivamente. Noi l'abbiamo preparata per come vogliamo giocare noi, abbiamo studiato gli spazi dove possiamo fare male. Il Milan è una squadra forte in tutte le fasi del gioco, ma credo che avendo avuto una partita come quella di scorsa settimana e preparandoci bene, questa settimana, dobbiamo pensare a quello che vogliono fare noi".