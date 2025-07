Norvegia-Italia alle 21, derby viola Fiskerstrand-Severini: le formazioni

Alle 21 scendono in campo Norvegia e Italia sfida valida per i quarti di finale degli Europei Femminili, gara storica per le azzurre di Soncin. In campo, in base alle scelte ufficiali dei due tecnici, ci sarà una sfida tutta viola tra il portiere della Norvegia Fiskerstrand e la centrocampista Emma Severini, entrambe appunto calciatrici della Fiorentina.

Norvegia (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Mjelde, Hansen, Reiten; Naalsund, Engen, Leonhardsen Maanum; Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset. A disposizione: Panengstuen, Mikalsen, Woldvik, Ostenstad, Boe Risa, Saevik, Kielland, Harviken, Ildhusoy, Terland, Jensen. Ct Gemma Grainger

Italia (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Girelli, Cantore. A disposizione: Baldi, Durante, Schatzer, Piemonte, Piga, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Boattin, Lenzini, Greggi, Cambiaghi. Ct Andrea Soncin