Dagli inviati Ferrari su Dzeko: "Edin ci ha trasmesso carattere: sarà un grande uomo spogliatoio"

Presente presso il media center del Viola Park per introdurre la conferenza stampa di Edin Dzeko, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha così parlato del nuovo attaccante della Fiorentina: "Credo che sia complicato raccontare tutto quello che ha fatto Edin in carriera. Appena arrivato abbiamo fatto assieme il giro del Viola Park e ha detto che è impossibile trovare un posto così per lavorare. Ci ha trasmesso grande carattere e forza. Siamo tutti molto contenti: ci trasmetterà qualità ed esperienza come uomo spogliatoio".