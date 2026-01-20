Milan-Fiorentina, alle 18 la Coppa Italia femminile: le formazioni

di Redazione FV

Alle 18 fischio d'inizio Milan-Fiorentina Femminile (diretta su SkySport) gara di andata dei quarti di Coppa Italia Femminile. Ecco le formazioni:
Milan: Giuliani, Kolvisto, Kyvag, Arrigoni, Grimshaw, Mascarello, Park Soo, Renzotti, Soffia, Piga, De Sanders. Allenatore: Suzanne Bakker.

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand, Johansen, Filangeri, Faerge, Woldvik; Catena, Curmark, Cherubini; Janogy, Omarsdottir, Bredgaard. Allenatore: Pablo Pinones Arce.