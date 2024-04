ITALIA U15, Anche tre viola nella nazionale sperimentale

Fonte: figc.it

FirenzeViola.it

Dopo il test match del 7 marzo scorso tra la selezione Calcio+ e la Nazionale Under 16 di San Marino, giovedì 18 aprile sarà il giorno dell'esordio ufficiale della Nazionale sperimentale Under 15 Femminile: le Azzurrine, alle ore 12, affronteranno le pari età della Svizzera al 'Villaggio Azzurro' di Novarello, nella prima uscita della nuova Nazionale formata grazie al lavoro sinergico tra il Club Italia e il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Attraverso il progetto Calcio+15, finalizzato allo sviluppo e alla valorizzazione della base del calcio femminile italiano, e dopo una fase di selezione che ha portato anche allo svolgimento del torneo per Selezioni Territoriali vinto dalla selezione Franciacorta lo scorso 30 marzo, le ragazze classe 2009 avranno quindi la possibilità di affacciarsi con un anno di anticipo al calcio internazionale, con conseguente opportunità di crescita e di rappresentare un prezioso serbatoio per le altre squadre azzurre.

Il progetto Calcio+, istituito nel 2007, ha infatti rappresentato un trampolino di lancio per tante giocatrici, oggi nelle rose delle Nazionali giovanili e in quella maggiore. Delle 25 convocate per il Mondiale disputato in Australia e Nuova Zelanda, ben 17 hanno fatto parte del progetto Calcio+. Nella stagione 2022-23, inoltre, il 73% delle convocate della Nazionale Under 19 Femminile è passato dai Centri Federali Territoriali e da Calcio+ (30 su 41), dato che sale al 97% (36 su 37) per le convocate della Nazionale Under 17, e si aggiunge alle 21 su 27 dell'Under 16. Discorso analogo per i tecnici Marco Dessì (Under 16), Jacopo Leandri (Under 17), Selena Mazzantini (Under 19) e Viviana Schiavi (attuale vice del Ct di Andrea Soncin in Nazionale A), tutti con un trascorso nei Centri Federali Territoriali e nel progetto Calcio+.

A guidare la Nazionale sperimentale Under 15 Femminile, che si aggiunge alle già esistenti Nazionali Under 23, Under 19, Under 17 e Under 16, sarà Nicola Matteucci, già vice allenatore della Nazionale A Femminile e attualmente vice di Nazzarena Grilli nell’Under 23. Le 22 convocate si raduneranno nella mattinata di lunedì 15 a Novarello e, dal pomeriggio, inizieranno a preparare l'amichevole. Presenti nel gruppo anche tre viola:

L'elenco delle convocate

Portiere: Anna Mallardi (Juventus), Matilde Morando (Torino);

Difenditrici: Rachele Andreangeli (Roma), Viola Cacace (Roma), Matilde Oddina (Juventus), Emily Magazzini (Fiorentina), Anna Messa (Juventus), Elisa Parolo (Milan), Sara Spagliardi (Milan);

Centrocampiste: Elisa Ciurleo (Inter), Beatrice Abla Djesse (Hellas Verona), Rita El Miroun (Godrain), Malak Krafia (Atalanta), Giorgia Galluzzi (Milan), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Allegra Matteoni (Inter), Miranda Steiner (Espanyol);

Attaccanti: Alice Di Perna (Torino), Emma Myriam Fontana (Fiorentina), Giada Grilli (Roma), Lavinia Poggi (Fiorentina), Benedetta Rivieri (Carrarese)

Staff - Tecnico: Nicola Matteucci; Assistente tecnico: Marco Dessì; Preparatore atletico: Nicolò Brigati; Preparatore dei portieri: Angelo D'Ignazio; Match analyst: Igor Graziani; Medici: Salvatore Caruso, Filippo Topa; Fisioterapista: Federica Ferro; Nutrizionista: Barbara Filosini; Psicologa: Sara Landi; Segretario: Annamaria Giuliani