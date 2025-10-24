Italia-Giappone femminile 1-1 con gol di Greggi. 75 minuti per Severini
Finisce 1-1 l'amichevole tra l'Italia femminile e il Giappone giocata stasera al Sinigaglia di Como davanti a più di 2000 spettatori. Buone indicazioni per il CT Soncin che martedì prossimo a Parma sfiderà il Brasile. Di Greggi e Hasegawa le reti di un match che aveva chiuso il primo tempo senza reti. Buona la prova della viola Emma Severini, in campo quasi tutta la partita prima di essere sostituita da Tomaselli al 75'. Questo il tabellino della gara:
ITALIA-GIAPPONE 1-1 (pt 0-0)
ITALIA (3-5-2): Giuliani; D’Auria, Lenzini (dal 14’ st Salvai), Linari; Oliviero, Schatzer, Severini (dal 32’ st Tomaselli), Greggi (dal 32’ st Dragoni), Bonansea (dal 14’ st Monnecchi); Corelli (dal 43’ st Nischler), Girelli (dal 14’ st Polli). A disp.: Baldi, Durante, Bergamaschi, Merlo, Cantore, Beccari, Boattin, Cambiaghi, Soffia. Ct: Soncin
GIAPPONE (4-3-3): Yamashita; Takahashi, Koga, Kumagai, Moriya; Matsukubo (dal 1’ st Tanikawa), Miyazawa, Hasegawa; Seike (dal 15’ st Hamano), Tanaka (dal 31’ st Ueki), Fujino. A disp: Hirao, Okuma, Shimizu, Minami, Nagano, Shiragaki, Momiki, Endo, Koyama. Ct: Nielsen
Arbitro: Fabienne Michel (Germania); Assistenti: Melissa Joos (Germania), Isabel Steinke (Germania); Quarto ufficiale: Deborah Bianchi (Italia)
Reti: 7’ st Greggi (I), 19’ st Hasegawa (G)
Note: ammonita Polli (I). Spettatori 2300.
