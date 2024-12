FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale contro la Sampdoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi alle 15:00 la Fiorentina Femminile scenderà in campo contro la Sampdoria. Le ragazze di De La Fuente, dopo aver raccolto solamente 2 punti nelle ultime 3 giornate, andranno a caccia di una vittoria per provare a tornare al secondo posto in classifica. Al momento le viola sono quarte con 23 punti dietro alla Juventus, prima con 29, la Roma, seconda con 25 ma con una gara in più, e l'Inter, terza a quota 24. Dall'altra parte la Sampdoria, ultima in classifica con solo 4 punti messi a referto, è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; Nano, Heroum, Panzeri, Cafferata; Fallico, Re, Benoit; Baldi, Della Peruta, Bercelli. All.: Corti

FIORENTINA (3-5-2): Durante; Georgieva, Tortelli, Filangeri; Faerge, Severini, Pastrenge, Snerle, Bonfantini; Bredgaard, Janogy. All.: De La Fuente