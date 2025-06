Italdonne, ecco le 23 per l'Europeo: della Fiorentina restano solo in due

Andrea Soncin ha scelto le 23 Azzurre che parteciperanno all’Europeo che si svolgerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Delle 34 calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Coverciano, il Ct ha escluso Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Beatrice Merlo, Flaminia Simonetti, Martina Tomaselli, Agnese Bonfantini (Fiorentina), Valentina Giacinti e Margherita Monnecchi (viola in prestito all'Eibar), mentre Astrid Gilardi, Valentina Bergamaschi, Martina Rosucci e Aurora Galli saranno aggregate alla squadra per il restante periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento consente infatti di effettuare dei cambi alla lista fino alla mezzanotte del giorno che precede il debutto nella competizione. Tra le viola convocate per l'Europeo solo il portiere Francesca Durante e la centrocampista Emma Severini.

L’elenco delle 23 convocate

Portieri: 12 Rachele Baldi (Inter), 22 Francesca Durante (Fiorentina), 1 Laura Giuliani (Milan);

Difensori: 17 Lisa Boattin (Juventus), 3 Lucia Di Guglielmo (Roma), 19 Martina Lenzini (Juventus), 5 Elena Linari (Roma), 2 Elisabetta Oliviero (Lazio), 13 Julie Piga (Milan), 23 Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: 18 Arianna Caruso (Bayern Monaco), 6 Manuela Giugliano (Roma), 16 Eleonora Goldoni (Lazio), 20 Giada Greggi (Roma), 4 Eva Schatzer (Juventus), 15 Annamaria Serturini (Inter), 8 Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: 14 Chiara Beccari (Juventus), 11 Barbara Bonansea (Juventus), 21 Michela Cambiaghi (Juventus), 7 Sofia Cantore (Washington Spirit), 10 Cristiana Girelli (Juventus), 9 Martina Piemonte (Lazio).

* Aggregate al gruppo: 27 Astrid Gilardi, 25 Valentina Bergamaschi, 26 Martina Rosucci, 24 Aurora Galli

I GRUPPI DELL’EUROPEO

GRUPPO A: Finlandia, Islanda, Norvegia, Svizzera

GRUPPO B: Belgio, Spagna, ITALIA, Portogallo

GRUPPO C: Danimarca, Germania, Polonia, Svezia

GRUPPO D: Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, Galles

LE GARE DEL GRUPPO B

PRIMA GIORNATA (3 LUGLIO)

Ore 18: Belgio-ITALIA (Sion, diretta su Rai 2)

Ore 21: Spagna-Portogallo (Berna)

SECONDA GIORNATA (7 LUGLIO)

Ore 18: Spagna-Belgio (Thun)

Ore 21: Portogallo-ITALIA (Ginevra, diretta su Rai 2)

TERZA GIORNATA (11 LUGLIO)

Ore 21: ITALIA-SPAGNA (Berna, diretta su Rai 2)

Ore 21: Portogallo-Belgio (Sion)

QUARTI DI FINALE (16-19 LUGLIO)

1ª Gruppo A-2ª Gruppo B

1ª Gruppo C-2ª Gruppo D

1ª Gruppo B-2ª Gruppo A

1ª Gruppo D-2ª Gruppo C