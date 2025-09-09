Coppa Italia Primavera Femminile, ai gironi sarà Juventus-Fiorentina come in finale

La Fiorentina Femminile Primavera ha scoperto oggi le sue avversarie nel girone di coppa Italia di categoria, Napoli, Ternana e soprattutto Juventus con cui le viola replicheranno (sperando in un risultato diverso) la finale della scorsa edizione. Ecco la nota del club viola stesso con tutti i dati:

"Juventus, Napoli e Ternana: sono queste le avversarie della Fiorentina nel girone eliminatorio di Coppa Italia Primavera Femminile che prenderà il via ad ottobre.  Dopo il successo dello scorso anno, la FIGC ha voluto riproporre questa competizione riservata all'U19 femminile con un format molto simile alla Serie A Women's Cup. Le Primavere delle 12 squadre di Serie A sono divise in tre gironi da quattro squadre, con le vincitrici del gruppo e la migliore seconda che accederanno alle Finale Four. A sorpresa Juventus e Fiorentina, detentrice del trofeo e finalista della scorsa edizione, sono nello stesso gruppo. Asticella subito alzata per le ragazze di Simone Gori, chiamate a tre partite di fuoco per strappare il pass alla fase finale".

COPPA ITALIA PRIMAVERA WOMEN - Fase a gironi
Girone A
Inter
Parma
Milan
Lazio

Girone B
Juventus
Fiorentina
Napoli Women
Ternana Women

Girone C
Roma
Sassuolo
Genoa
Como Women

Prima giornata - Domenica 19 ottobre
Girone A
Lazio-Inter
Parma-MilanGirone B
Ternana Women-Juventus
Fiorentina-Napoli Women
Girone C
Como Women-Roma
Sassuolo-Genoa Women

Seconda giornata - Domenica 2 novembre
Girone A
Inter-Parma
Milan-Lazio
Girone B
Juventus-Fiorentina
Napoli Women-Ternana Women
Girone C
Roma-Sassuolo
Genoa-Como Women 

Terza giornata - Domenica 9 novembre
Girone A
Inter-Milan
Parma-Lazio
Girone B
Juventus-Napoli Women
Fiorentina-Ternana Women
Girone C
Roma-Genoa
Sassuolo-Como Women