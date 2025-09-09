Coppa Italia Primavera Femminile, ai gironi sarà Juventus-Fiorentina come in finale

vedi letture

La Fiorentina Femminile Primavera ha scoperto oggi le sue avversarie nel girone di coppa Italia di categoria, Napoli, Ternana e soprattutto Juventus con cui le viola replicheranno (sperando in un risultato diverso) la finale della scorsa edizione. Ecco la nota del club viola stesso con tutti i dati:

"Juventus, Napoli e Ternana: sono queste le avversarie della Fiorentina nel girone eliminatorio di Coppa Italia Primavera Femminile che prenderà il via ad ottobre. Dopo il successo dello scorso anno, la FIGC ha voluto riproporre questa competizione riservata all'U19 femminile con un format molto simile alla Serie A Women's Cup. Le Primavere delle 12 squadre di Serie A sono divise in tre gironi da quattro squadre, con le vincitrici del gruppo e la migliore seconda che accederanno alle Finale Four. A sorpresa Juventus e Fiorentina, detentrice del trofeo e finalista della scorsa edizione, sono nello stesso gruppo. Asticella subito alzata per le ragazze di Simone Gori, chiamate a tre partite di fuoco per strappare il pass alla fase finale".

COPPA ITALIA PRIMAVERA WOMEN - Fase a gironi

Girone A

Inter

Parma

Milan

Lazio

Girone B

Juventus

Fiorentina

Napoli Women

Ternana Women

Girone C

Roma

Sassuolo

Genoa

Como Women



Prima giornata - Domenica 19 ottobre

Girone A

Lazio-Inter

Parma-MilanGirone B

Ternana Women-Juventus

Fiorentina-Napoli Women

Girone C

Como Women-Roma

Sassuolo-Genoa Women



Seconda giornata - Domenica 2 novembre

Girone A

Inter-Parma

Milan-Lazio

Girone B

Juventus-Fiorentina

Napoli Women-Ternana Women

Girone C

Roma-Sassuolo

Genoa-Como Women



Terza giornata - Domenica 9 novembre

Girone A

Inter-Milan

Parma-Lazio

Girone B

Juventus-Napoli Women

Fiorentina-Ternana Women

Girone C

Roma-Genoa

Sassuolo-Como Women