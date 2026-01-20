Coppa Italia Femminile: pari della Fiorentina in casa del Milan

Oggi alle 19:52Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile pareggia per 1-1 la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile, in casa del Milan. Al gol di Woldvik al 10' del primo tempo, su assist di Catena, ha risposto Arrigoni al 74'. Il ritorno è previsto giovedì prossimo al Viola Park.