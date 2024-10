ZURKOWSKI, Domenica la prima convocazione stagionale

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'ultima sfida prima della sosta per le nazionali, è arrivato il primo ko stagionale per l'Empoli, con i ragazzi di D'Aversa sconfitti 2-1 dalla Lazio. Gli azzurri in questi giorni si sono allenati al meglio per preparare la prossima sfida, la gara del Castellani contro la capolista Napoli.

La buona notizia per mister D'Aversa arriva dall'infermeria, con Szymon Zurkowski che potrebbe essere finalmente convocato per la prima volta in stagione. Il centrocampista polacco si era operato alla caviglia a giugno scorso, a campionato terminato, con l'Empoli che quando lo ha ripreso sapeva benissimo che avrebbe dovuto aspettare un po' per averlo a disposizione.