Zaniolo si sblocca in Coppa Italia. E l'Udinese ora ha due modi per riscattarlo

Il mercoledì di Coppa Italia ha ridato il sorriso a Nicolò Zaniolo: dopo sei mesi orribili alla Fiorentina, il classe '99 è consapevole di giocarsi una delle ultime possibilità dopo anni pieni di speranze non mantenute. Il trequartista classe 1999, durante l’estate, ha fatto tutto il possibile per rientrare in Serie A e approdare all’Udinese. Tuttomercatoweb.com fa il punto su di lui. Ieri Zaniolo ha collezionato la sua prima presenza da titolare con la maglia dell’Udinese. Dopo essere entrato a gara in corso contro Pisa e Milan, il 26enne ha avuto la sua occasione dal primo minuto contro il Palermo.

Una sfida che ha deciso con un gol e una prestazione da assoluto protagonista. "Zaniolo deve raggiungere il top della forma e può farlo migliorando di settimana in settimana", ha affermato ieri in conferenza stampa mister Runjaic, l’allenatore che aveva subito dato il via libera al suo arrivo durante il mercato estivo. E ora, con Iker Bravo impegnato al Mondiale Under 20 con la Spagna, il tecnico è pronto a concedergli ancora più spazio. L’Udinese lo ha prelevato a titolo temporaneo dal Galatasaray, pagando tre milioni di euro. A fine stagione, il club bianconero potrà riscattarlo con due formule: versare cinque milioni lasciando però il 50% su una futura rivendita ai turchi, oppure saldare dieci milioni e ottenere il cartellino senza vincoli.