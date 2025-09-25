Zaniolo: "L'Udinese una grande famiglia, mi trovo bene e penso sia una tappa fondamentale per la mia carriera"
L'ex esterno della Fiorentina, ora all'Udinese, Niccolò Zaniolo, a segno in queste ore nella sua prima gara da titolare, ha parlato in occasione della presentazione della terza maglia della squadra friulana: "All'Udinese siamo veramente una grande famiglia, tutti lavorano per un solo obiettivo. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata, sia dal punto di vista personale che collettivo. Il mio primo gol è stato emozionante, mio figlio mi chiedeva sempre una dedica e ho colto l’occasione per fargliela.
Siamo solo all’inizio, in queste prime settimane mi sto trovando molto bene sia con i compagni che con lo staff, mi hanno fatto sentire subito a casa e penso che questa sia una tappa fondamentale in questo momento per la mia carriera. Ruolo? Nel calcio di adesso conta e non conta, bisogna fare quello che il mister chiede e poi posso giocare un po’ ovunque, l’importante è mettere tutto quello che si ha in campo".
