VLAHOVIC, Troppo pochi i 50 mln offerti dal Bayern

Dusan Vlahovic sul mercato. La Juventus salutare l'attaccante prelevato dalla Fiorentina dopo poco più di un anno in maglia bianconera e 80 milioni spesi per portarlo a Torino. Il club bianconero è rimasto deluso dal rendimento del serbo, tra la fastidiosa pubalgia avuta e l'annata sfortunata in zona gol (14 gol in 42 partite), nonostante riconosca il valore del giocatore. Eppure la corte per il classe 2000 non manca, a partire dal forte pressing del Bayern Monaco: la proposta da 50 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante però è stata rispedita al mittente. In casa Juve a queste cifre l'affare non può andare in porto, ma i contatti con il club tedesco rimangono vivi. La dirigenza bianconera attende un rilancio, con Thomas Tuchel a insistere: l'allenatore dei bavaresi vuole proprio Vlahovic come suo numero 9, per tentare di colmare definitivamente il vuoto lasciato da Lewandowski la scorsa estate - riferisce Tuttosport.