VLAHOVIC, Non tocca palla contro l'incubo Bremer

La Juventus non va oltre l'1-1 nel derby contro il Torino e dunque non smuove la classifica tanto quanto avrebbe voluto alla vigilia del weekend di campionato. Un protagonista che ha tradito le attese è stato senza dubbio Dusan Vlahovic, incapace di superare un Bremer in serata di grazia e dunque inutile ai fini del risultato finale. Per la Gazzetta è stato "cancellato come a gennaio" anche se "la Juve lo aiuta poco" però è giusto sottolineare che non solo non trova mai la porta, ma non va nemmeno oltre sette passaggi in 74 minuti giocati. Per il Corriere dello Sport è "la vera e inattesa delusione del derby" poi aggiunge "non è certo la notte sognata". Tuttosport scrive che "contro Bremer è durissima" poi aggiunge che "non ha occasioni da gol, non tira e questo è un vero peccato". Secondo La Stampa "il debutto nel derby è "da dimenticare" poi scrive anche "proverà a rifarsi martedì nella sua prima volta in Champions ma contro il Villarreal servirà il vero DV7". TuttoJuve scrive che "Bremer è il suo peggiore incubo, non importa quale maglia indossi". Infine la valutazione di TMW: "Memore del precedente, Juric gli francobolla Bremer e lui non struscia un pallone. Prima serata storta da bianconero, si cresce anche così".

I voti TMW: 5 Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 5 Tuttosport: 5,5 La Stampa: 5 TuttoJuve: 5