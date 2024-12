VLAHOVIC, L'ex viola torna tra i convocati della Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito i 23 calciatori convocati dall'allenatore della Juventus Thiago Motta in vista del match di questa sera contro il Bologna, gara valida per la 15esima giornata di Serie A. Tornano a disposizione Savona, Adzic e l'ex Fiorentina Vlahovic, prima convocazione per il giovane difensore Niccolò Rizzo (classe 2007).

Portieri - Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori - Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona, Pagnucco, Rizzo, Rouhi.

Centrocampisti - Locatelli, Adzic, Koopmeiners, Thuram, Fagioli, Owusu.

Attaccanti - Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Weah, Pugno, Mbangula.