Vlahovic, futuro incerto. Situazione rinnovo complicata e scadenza nel 2026

Futuro incerto per Dusan Vlahovic alla Juventus dopo l'arrivo, ed un impatto incredibile con 5 gol in tre gare di Serie A, di Kolo Muani. Il centravanti serbo ha perso posizioni nelle gerarchie di Thiago Motta e non è semplice la situazione legata al suo rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante gigliato non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro e il meeting tra il suo entourage e il club bianconero è slittato, causa mercato, di un mese. Il giocatore, forte anche di una scadenza del contratto fissata nel 2026, punta ad un rinnovo alle stesse cifre attuali, circa 10,5 milioni di Euro a stagione, la Juventus invece vorrebbe ritoccargli lo stipendio al ribasso. Situazione complicata per il club torinese che rischia così di perdere a zero, o comunque di fare una minusvalenza importante, un calciatore prelevato per 70 milioni dalla Fiorentina nel 2022.