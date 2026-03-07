Bonazzoli su Fiorentina-Parma: "Conterà il gruppo, non il singolo"

L'ex attaccante, tra le altre di Fiorentina e Parma, Emiliano Bonazzoli ha parlato a ParmaLive.com della gara di domani tra le due squadre: "Secondo me non sarà decisivo solo un nome, bensì il gruppo di entrambe le formazioni, con i rispettivi allenatori, che avranno sicuramente preparato bene questa partita, con l’obiettivo di portare punti a casa. Il Parma vorrà migliorare ancora la propria posizione in classifica, mentre la Fiorentina deve conquistare punti per la salvezza. Ripeto, penso che molto dipenderà da quanto i due gruppi metteranno in campo per avere la meglio l’uno sull’altro”.