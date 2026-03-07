Carobbi: "Non ho capito il cambio modulo di Vanoli. Dodo è fondamentale per i viola"

Secondo Stefano Carobbi, storico terzino viola degli anni 80' intervistato questa mattina dal Corriere dello Sport, Dodo rimane per la Fiorentina un giocatore determinante: "Sul piano fisico e della spinta offensiva non se ne può fare a meno, ma sono convinto che gli serva un sostegno davanti. Ad esempio Jack Harrison. Altrimenti la squadra perde tantissimo in fase difensiva. Per il resto il brasiliano salta l'uomo, attacca, corre".

Sul cambio di modulo, anche Carobbi è stato spiazzato da Vanoli: "Ci sono rimasto male, non ne ho capito il motivo. C'era pronto Fortini come sostituto di ruolo... Non mi sorprenderei se poi quest'ultimo volesse andarsene". 
 