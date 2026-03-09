Bosnia, Dzeko rientra tra i convocati per il playoff. Niente chiamata per Kospo
Potrebbe esserci la Bosnia Erzegovina tra l'Italia e il raggiungimento del Mondiale, nel cammino ai playoff che gli azzurri inizieranno tra poche settimane. La Nazionale di Gattuso sfiderà infatti l'Irlanda del Nord nella prima semifinale, per poi - in caso di vittoria - vedersela con una tra Galles e Bosnia nella partita decisiva, da giocare in ogni caso in trasferta. E proprio nella Selezione slava, l'Italia potrebbe trovarsi di fronte Edin Dzeko, ex attaccante viola ora allo Schalke 04 che rientra nuovamente tra i convocati del ct Sergej Barbarez. Non figura tra questi, invece, Eman Kospo, giovane difensore della Fiorentina fuori dalla lista diramata in queste ore:
PORTIERI: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)
DIFENSORI: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic (Gaziantep), Katic (Schalke), Muharemovic (Sassuolo), Hadzikadunic (Sampdoria), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens)
CENTROCAMPISTI: Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Hadziahmetovic (Hull), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Alajbegovic (Salisburgo), Gigovic (Young Boys)
ATTACCANTI: Demirovic (Stoccarda), Lukic (Universitatea Cluj), Bazdar (Jagiellonia), Dzeko (Schalke), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)
