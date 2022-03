VIVIANO, Vlahovic? I veri mercenari sono i presidenti

Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk ed ex Fiorentina, oltre che grande tifoso viola, è intervenuto al formato Offside - Terzo Tempo in onda su Twitch, parlando di molti temi. Queste le sue dichiarazioni riportate da IlSognoNelCuore.com: "Sono un fumatore e non mi sono mai nascosto, evito quando indosso la tuta della squadra. Quando ti alleni da professionista incide poco, in Italia siamo in tantissimi ad avere questo brutto vizio. Gattuso era un grande fumatore, insieme a Pirlo accendevano la sigaretta anche prima di giocare, ma poi in campo facevano la differenza. Un mese fa ho giocato in Karagumruk-Konyaspor durante una tempesta di pioggia e vento, una cosa incredibile. Alcuni miei compagni di squadra hanno giocato partite a meno 20º, ma non hanno mai sentito un freddo del genere".

Cosa pensa dei fischi e delle critiche a Insigne, tifoso del Napoli da sempre?

"Quando un giocatore dimostra di essere attaccato alla maglia le prestazioni passano in secondo piano, Lorenzo non ha mai avuto atteggiamenti fuori posto onorando sempre la sua squadra. Anche a me sono successe situazioni simili a Firenze, squadra di cui sono tifoso da bambino, e non ho mai capito l’accanimento dei tifosi!".

Quanto è legato alla Fiorentina?

"Ho chiamato mia figlia Viola in onore della mia squadra del cuore, sono sempre stato tifoso, sin da bambino, della squadra della mia città".

Quali erano i suoi idoli?

"Da bambino erano Batistuta e Rui Costa, nonostante non giocassero nel mio stesso ruolo. Tra Toldo e Buffon io preferivo Francesco, è stato un esempio per me, proprio per la fede viola".

Cosa ne pensa della vicenda Vlahovic?

"Alla fine ne hanno giovato tutti: la Fiorentina ha avuto tanti soldi, la Juve il suo bomber ed il ragazzo la squadra che voleva. Era libero di andare alla Juventus, i giocatori passano, ciò che resta è la maglia. Non mi è piaciuto a livello di comunicazione, inoltre era considerato un esempio, ma un esempio non va via a gennaio. È un semplice professionista, ma chi accusa i calciatori di essere mercenari non capisce che i primi mercenari sono proprio i presidenti, che comprano club per fare soldi. Se Vlahovic non voleva restare ha fatto bene ad andar via: la Juventus è pur sempre un top club che punta costantemente in alto".

Cuadrado è veramente un simulatore come dicono?

"È sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano!".