Dagli inviati Paratici fa chiarezza: "Clausola rescissoria in caso di B? Assolutamente no"

Nel corso della lunga conferenza stampa di presentazione, Fabio Paratici, dai microfoni del Viola Park, ha fatto chiarezza sul suo contratto. In particolare, ha risposto così alla domanda su una possibile clausola rescissoria che lo potrebbe liberare in caso di retrocessione della Fiorentina: "E' quasi superfluo rispondere. Io ho firmato 4 anni e mezzo sapendo esattamente quanti punti aveva la squadra. Assolutamente non c'è nessuna clausola. Sarebbe molto lontano dal mio essere".

Quali sono le parole con le quali Rocco Commisso l'ha convinta ad accettare la Fiorentina?

"Rocco non mi doveva convincere, ero io che dovevo convincere lui a prendermi. Era una persona di grande livello. Quando Ferrari mi ha spiegato il progetto, io ho pensato alle opportunità che avevo ma - ripeto - Commisso non ha dovuto convincermi".