Cesena, Castrovilli: "A Firenze l'esperienza più importante, ho scelto il numero 8 per questo"

Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Fiorentina, passato in questo calciomercato invernale dal Bari al Cesena, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Arrivo da anni in cui non sono stato bene fisicamente - riporta MondoCesena -. Quindi ho deciso di ripartire dalla Serie B perché è un campionato importante. Volevo vedere testare la mia tenuta, in un torneo notoriamente anche molto fisico. Ho scelto Cesena: è stata una trattativa molto veloce, degli ultimi giorni di mercato, però appena ho sentito che c’era questa possibilità ero molto entusiasta e sono contento della scelta. Ho preso la maglia numero 8 semplicemente perché il primo anno di Serie A lo avevo a Firenze.

Mi ha portato fortuna e quindi ho deciso di riprenderlo. Di esperienze ne ho fatte tante, ma quella è la più importante. Ho conosciuto gente del calibro di Ribery e Boateng. Ciò che mi ha fatto rimanere a bocca aperta è stata la loro umiltà, una qualità che in un giocatore è importante perché si cresce pure se sei autocritico. Vai a migliorare quello che meglio sai e sono convinto che l’umiltà possa portarti veramente ad essere una persona migliore e a dare sempre di più".