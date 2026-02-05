Cesena, Castrovilli: "A Firenze l'esperienza più importante, ho scelto il numero 8 per questo"

Cesena, Castrovilli: "A Firenze l'esperienza più importante, ho scelto il numero 8 per questo"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 11:44Ex viola
di Redazione FV

Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Fiorentina, passato in questo calciomercato invernale dal Bari al Cesena, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Arrivo da anni in cui non sono stato bene fisicamente - riporta MondoCesena -. Quindi ho deciso di ripartire dalla Serie B perché è un campionato importante. Volevo vedere testare la mia tenuta, in un torneo notoriamente anche molto fisico. Ho scelto Cesena: è stata una trattativa molto veloce, degli ultimi giorni di mercato, però appena ho sentito che c’era questa possibilità ero molto entusiasta e sono contento della scelta. Ho preso la maglia numero 8 semplicemente perché il primo anno di Serie A lo avevo a Firenze.

Mi ha portato fortuna e quindi ho deciso di riprenderlo. Di esperienze ne ho fatte tante, ma quella è la più importante. Ho conosciuto gente del calibro di Ribery e Boateng. Ciò che mi ha fatto rimanere a bocca aperta è stata la loro umiltà, una qualità che in un giocatore è importante perché si cresce pure se sei autocritico. Vai a migliorare quello che meglio sai e sono convinto che l’umiltà possa portarti veramente ad essere una persona migliore e a dare sempre di più".