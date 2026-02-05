Social Paratici incontra Vanoli e la squadra: abbracci e sorrisi dentro il Viola Park

vedi letture

Come preannunciato in conferenza stampa, dopo la stampa Fabio Paratici ha poi incontrato Vanoli e i giocatori. Strette di mano e sorrisi, con il tecnico e appunto gli altri tesserati. In particolare Paratici ha ritrovato Solomon (proprio del Tottenham) e Kean, come mostrano le foto, oltre a Rugani e Fagioli. Di sicuro avrà ripetuto loro le parole già dette pubblicamente sull'esigenza di "mettere la testa nel carrarmato" fino alla fine della stagione. "First day whit the team" scrive la Fiorentina nel post Instagram