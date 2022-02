VIVIANO, Bella Istanbul ma niente meglio di Firenze

Nei giorni scorsi ha fatto il giro dei social il video di Emiliano Viviano, immortalato dalle telecamere mentre trema di freddo nel corso della partita di Coppa di Turchia del suo Karagumruk contro il Kayserispor. Temperatura sotto zero a cui si è aggiunto il vento e una pioggia gelida. E come se non bastasse, i tempi supplementari ad allungare l'agonia. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il portiere ha raccontato la sua (dis)avventura: "La situazione era totalmente imprevedibile. La mattina e il giorno seguente era come se fosse già primavera. Anche durante il riscaldamento la situazione non era così preoccupante. Certo, dove giochiamo noi, allo stadio Olimpico di Istanbul, c'è di solito una temperatura inferiore rispetto alla città. Poi è arrivato il vento e una spaventosa pioggia ghiacciata che ha reso la situazione assurda. Sono diventato un meme ma non posso che riderci su, del resto non puoi incolpare nessuno. Arrivato a casa non capivo più niente, poi fortunatamente mi sono ripreso".

Intanto la sua esperienza in Turchia procede spedita. Come si sta trovando?

"Benissimo e devo dire che a Istanbul ho trovato una mentalità e uno stile di vita simile al nostro. E poi la Super Lig è un campionato di livello, molto di più alto di quanto mi aspettassi. Sono stato in Portogallo e lì ci sono le tre grandi che fanno un campionato a parte, mentre qui ci sono anche le big ma te la giochi con tutte. Siamo a metà classifica, abbiamo alti e bassi ma ci sono ancora 12 partite per migliorare la situazione. E poi ci siamo qualificati ai quarti di finale della Coppa di Turchia, miglior risultato nella storia del club. Istanbul è poi una città meravigliosa, traffico a parte".

Meglio anche di Firenze?

"No, meglio di Firenze non c'è niente".