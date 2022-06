VIERI, Italiano ha cambiato la Viola: era inguardabile

L'ex attaccante Christian Vieri, a Viareggio per la prima tappa della Bobo Summer Cup, ha parlato ai media presenti tra cui TuttoMercatoWeb.com, rispondendo anche sulla Fiorentina:

"Negli ultimi anni è stata inguardabile, con Italiano ha cambiato tutto. Ha giocato un calcio incredibile. Se fosse rimasto Vlahovic la Fiorentina sarebbe arrivata quarta. Vlahovic ha fatto bene a partire perché uno deve migliorare sempre, anche come squadra. Se ti chiama la Juventus non puoi dire di no, però ripeto: se fosse rimasto a Firenze la Fiorentina sarebbe arrivata in Champions. Lui segnava un gol a partita, i viola giocavano un calcio incredibile, però il mercato è questo".