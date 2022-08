VERETOUT, Era il momento di tornare in Francia

Prime parole da giocatore del Marsiglia per Jordan Veretout. Il centrocampista è stato già presentato in conferenza stampa: "Sono felice di essere qui, era il momento di tornare in Francia e l'OM è un grande progetto". Il suo arrivo era stato accolto con ostilità da parte dei tifosi per questioni extra-calcistiche e di carattere privato. Nello specifico il giocatore pagò le spese legali a supporto del suocero, condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale su una delle figlie. Sui social era comparso l'hashtag #VeretoutNotWelcome."Io sono qui per giocare a calcio. Sono tempi difficili e complicati, non entro nella storia. Sono all'OM per giocare a calcio e divertirmi. Sono generalmente apprezzato, in Italia sono stato apprezzato. Voglio ottenere risultati e vivere emozioni. Le ho vissute l'anno scorso e voglio continuare a viverle".