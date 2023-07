FirenzeViola.it

Svincolato dopo l'avventura alla Fiorentina, Lorenzo Venuti può ripartire da un suo ex club. Il Lecce è infatti seriamente interessato a mettere sotto contratto il terzino destro classe '95 ed è al lavoro per trovare la quadra. Contatti in corso per arrivare a un accordo definitivo già in questi giorni.