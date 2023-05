UFFICIALE, Jovetic a fine anno lascia l'Hertha Berlino

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga, l'Hertha Berlino ha ufficializzato alcuni addii in vista della prossima stagione. Oltre ai giocatori in prestito, saluta la capitale tedesca anche Stevan Jovetic. L'attaccante montenegrino, ex anche di Fiorentina e Inter, lascia a costo zero alla naturale scadenza del contratto. Lo ha annunciato lo stesso club tedesco sui propri canali social.