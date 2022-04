TOSTO, Per me la Fiorentina vincerà la Coppa Italia

Vittorio Tosto, ex difensore con un passato anche con la maglia viola ha parlato in diretta a TMW Radio sbilanciandosi sulla gara di stasera tra Juventus e Fiorentina e sul cammino della squadra di Italiano in Coppa Italia: “La Fiorentina per me quest’anno vincerà la Coppa Italia, l’ho detto già una volta e non posso tornare indietro, quindi continuo a sostenerlo”.

Come contenere le ambizioni di Italiano?

"Vincenzo è intelligente, l'ho conosciuto da vicino da ex compagno e lo conosco da oltre quindici anni. Sa che deve fare certi step, prima deve fare grande la Fiorentina e ci sono riusciti in pochi nella storia. A quel punto ipotecherebbe una carriera ad altissimi livelli. Anche il salto a Firenze non l'ha fatto subito, prima si è giocato la Serie A con lo Spezia".

Dove andrà Gattuso?

"Rino è ricercatissimo per le caratteristiche che ha. Stravedo per lui, peccato non averlo avuto a Firenze: lo cercano da Spagna, Inghilterra, Grecia... Anche dall'Italia. Però non ha sposato nessun progetto. Lo associo tranquillamente ad un futuro in Premier ma spero rimanga in Serie A".