TORREIRA, Lazio al lavoro con l'Arsenal per averlo

Ormai da diversi giorni è arrivata l'ufficialità: Lucas Torreira non rimarrà alla Fiorentina. Eppure il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'uruguagio si è nuovamente offerto alla Lazio, che sarebbe pronta ad accontentarlo. Secondo il quotidiano infatti il ds dei biancocelesti Igli Tare avrebbe già contattato l'Arsenal per un possibile trasferimento.