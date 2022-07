TORREIRA, Arsenal lo convoca per tournée negli USA

Lucas Torreira è rientrato all'Arsenal dopo il prestito ed il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l'uruguaiano è stato convocato da Mikel Arteta per la tournée negli Stati Uniti che comincerà la prossima settimana. Segnale che potrebbe far pensare anche ad un permanenza a Londra del regista.ù