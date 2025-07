Torino, difficile la trattativa per Oristanio. I granata studiano l'offerta per Colpani

Andrea Colpani è finito nel mirino del Torino. A riferirlo è Sky Sport, spiegando che l'interesse dei granata per l'ex fantasista della Fiorentina nasce anche dalle difficoltà incontrate nella trattativa per Gaetano Oristanio. Il Venezia, infatti, ha alzato il muro chiedendo 8 milioni di euro per lasciar partire il giovane talento classe 2002, cifra considerata eccessiva dal club di Cairo che ha così iniziato a valutare alternative più sostenibili ma di pari qualità. Da qui il radar su Colpani, col Toro che studia la possibile offerta da presentare al Monza.