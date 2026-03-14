Kean, il Milan e la valutazione da 62 milioni: la Fiorentina non fa sconti

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Il Corriere Fiorentino ha fatto un punto sul presente ma anche sul futuro di Moise Kean, attaccante della Fiorentina concentrato sul recupero dall'infortunio alla tibia. Il quotidiano conferma come Allegri e il Milan siano interessanti al classe 2000 in vista dell'estate: l'allenatore rossonero lo conosce bene avendolo allenato alla Juventus, è il primo nome che ha fatto ai dirigenti. Ha bisogno di una prima punta e Kean risponde a tutte le esigenze del Milan. Che però non è intenzionato a spendere i 62 milioni di euro della clausola presente nel contratto del calciatore dal 1° al 15 luglio, una cifra che però la Fiorentina ad oggi non sembra disposta a trattare.