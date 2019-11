TONI, La Fiorentina è ideale per Ribéry. Il Verona...

L'ex attaccante di Hellas Verona e Fiorentina, Luca Toni ha parlato al quotidiano L'Arena in vista della gara di domenica: "Su Verre? La Fiorentina ha bisogno di tutt'altro. Non le serve un'altra mezza punta. Ho sentito parlare molto bene di Vlahovic e poi Montella preferisce giocare con due attaccanti leggeri come Chiesa e Ribery. Per me Franck è un amico. Sapevo che lui aveva ancora voglia di giocare e fare bene e la Fiorentina sarebbe stato per lui il club ideale. E' un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. Sul gemellaggio e i tifosi del Verona? Siamo nel 2019, basta razzismo. Verona è una città dove si vive benissimo e la curva gialloblù non penso sia razzista. Dovrebbero prendere quei pochi imbecilli attraverso i filmati".