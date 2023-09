TINO COSTA , Torna in Europa: ha firmato con il Pau

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex centrocampista della Fiorentina Tino Costa torna ufficialmente a giocare nel vecchio continente. Il calciatore argentino ha firmato con il Pau F.C., club francese di Ligue 2. Per il trentottenne ex viola si tratta di un ritorno nella formazione gialloblu dopo la precedente esperienza tra il 2005 e il 2007. Ecco il comunicato ufficiale del club francese: "Il centrocampista della nazionale argentina, che ha giocato nel Béarn dal 2005 al 2007, torna a Pau per portare tutta la sua grande esperienza. Indosserà il numero 85".